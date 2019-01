Unfallflucht auf der B2: Auto überschlägt sich bei Roth

FEUCHT - Auf der B2 Richtung Nürnberg kam es am Samstagmorgen zu einem Unfall, bei dem sich auf schneeglatter Straße ein Ford überschlug. Der 45-jährige Fahrer und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt.

Am Samstagmorgen setzte der Fahrer eines weißen Kleintransporters auf der B2 Richtung Nürnberg zu einem riskanten Überholmanöver an: Er überholte kurz vor der Anschlussstelle Kiliansdorf (Landkreis Roth) und scherte vor einem Ford wieder ein, um die Bundesstraße an der Anschlussstelle zu verlassen. Der Fahrer des Autos musste scharf bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und verlor dabei auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen.

Das Auto überschlug sich und der 45-Jährige sowie seine Beifahrerin mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Ford entstand Totalschaden.

Der Fahrer des Kleintransporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Mercedes Sprinter mit weiß abgeklebten Scheiben und Münchner Zulassung handeln.

Die Verkehrspolizei Feucht leitete nun Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Zeugen oder Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich mit der VPI Feucht in Verbindung zu setzen.

