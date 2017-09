Unfallflucht: Verursacher löst Hubschraubersuche aus

MARKTZEULN - Am Donnerstagabend hat ein Unfallverursacher nach einem Auffahrunfall im Landkreis Lichtenfels zwei Verletzte zurückgelassen. Er meldete sich am Folgetag alkoholisiert bei der Polizeiinspektion. Dort folgten auf sein Verhalten sofortige Konsequenzen.

Um etwa 20.30 Uhr fuhr am Donnerstag an der Zettlitzer Kreuzung ein Mann mit einem schwarzen Audi unter hoher Geschwindigkeit auf einen an der Ampel wartenden Pkw auf. Laut der Polizeiinspektion Lichtenfels stieg der Audifahrer nach dem Unfall aus und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Beifahrer des unfallgeschädigten Golf wurde leicht, sowie ein Mitfahrer auf der Rückbank schwer verletzt.

Da nicht klar war, ob der flüchtige Unfallverursacher verletzt war oder sich in einer hilflosen Lage befand, wurde die Suche mit dem Polizeihubschrauber eingeleitet. Eine Überprüfung der Halteranschrift verlief zunächst negativ. Aufgrund der Fahndung nach dem Flüchtigen und der Teilsperrung der B 289 zur Unfallaufnahme kam es an der Kreuzung für drei Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Am Folgetag meldete sich der 45-jährige Halter des Pkw bei der Polizei und gab sein Fehlverhalten zu. Er wurde von der Polizei vernommen und aufgrund eines Atemalkoholwertes von 0,68 Promille zur Blutentnahme ins Klinikum Lichtenfels gebracht.

Dem Beschuldigten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft der Führerschein entzogen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 53.000 Euro.

