Unfallopfer zurückgelassen: Verursacher nach Tagen gefunden

Frau starb in eingeklemmtem Fahrzeug - Zwei Tage zu Fuß unterwegs - vor 1 Stunde

PRICHSENSTADT - Nach eintägiger Suche hat die unterfränkische Polizei den Verursacher der tödlichen Kollision zweier Pkw auf einer Bundesstraße bei Dettelbach im Landkreis Kitzingen gefunden.

Die Polizei hat den Unfallverursacher etwa 15 Kilometer vom Unfallort entfernt gefunden. © colourbox



Eine Verkehrsteilnehmerin habe am Montagnachmittag nahe Prichsenstadt einen verletzten Fußgänger an einer Bundesstraße beobachtet und gemeldet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Beamte identifizierten den Mann als den gesuchten 29 Jahre alten Fahrzeughalter.

Er soll nach einem schweren Unfall am Sonntagmorgen zu Fuß davongelaufen sein und eine im anderen Wagen eingeklemmte Frau zurückgelassen haben. Sie starb noch am Unfallort. Die beiden Wagen waren zuvor aus ungeklärter Ursache frontal zusammengestoßen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Verursacher nach dem Unfall gesehen haben. Eigenen Angaben zufolge war dieser nach dem Zusammenstoß eineinhalb Tage lang zu Fuß in der Gegend unterwegs. Er wurde vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht und konnte anschließend nach Hause.

Michael Haas/dpa