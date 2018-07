Ungeduldiger Golf-Fahrer droht am Drive-In mit Waffe

Der 28-Jährige hatte wohl keine Lust, zu warten - vor 58 Minuten

HASSFURT - Ein ungeduldiger Autofahrer hat am Drive-In-Schalter eines Fast-Food-Restaurants in Hassfurt (Landkreis Haßberge) andere Wartende mit einer Waffe bedroht.

Der 28-Jährige saß am Samstagabend zunächst am Steuer seines Wagens und hupte andauernd, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann stieg er aus, beschimpfte die Autofahrer vor ihm und bedrohte diese mit einer ungeladenen Schreckschusspistole. Die jungen Männer im Alter von 19 bis 21 Jahren alarmierten per Handy die Polizei. Dem 28-Jährigen hatte das Warten auf den Burger wohl zu lange gedauert, mutmaßten die Beamten.

Eine Streife nahm dem Mann seine Waffe ab und ihn selbst fest. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und - da er die Waffe nicht besitzen durfte - wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

dpa