"Ungeheuerlich": US-Truppenaufstockung sorgt für Ärger

In Ansbach zeigt man sich über das Vorhaben empört - Zufriedenheit in Oberpfalz - vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Geteiltes Echo hat die Ankündigung der US-Streitkräfte, zusätzliches militärisches Personal nach Deutschland zu verlagern, in den hauptsächlich betroffenen Standorten Ansbach, Grafenwöhr und Hohenfels ausgelöst.

Mehr Soldaten, mehr Hubschrauber? Im Raum Ansbach fürchtet man Lärm und Dreck, in der Oberpfalz hofft man auf Wirtschaftskraft. © Foto: U.S. Army/G. Zach



Mehr Soldaten, mehr Hubschrauber? Im Raum Ansbach fürchtet man Lärm und Dreck, in der Oberpfalz hofft man auf Wirtschaftskraft. Foto: Foto: U.S. Army/G. Zach



"Ungeheuerlich", wettert die Ansbacher Bürgerinitiative "Etz langt’s" gegen die überraschend von US-Botschafter Richard Grenell verkündete Truppenaufstockung. Die BI, die seit vielen Jahren gegen die Lärm- und Abgasbelastungen durch den Hubschrauberverkehr der US-Basen Ansbach-Katterbach und Illesheim kämpft, befürchtet eine weitere Verschlechterung der Situation für die Bevölkerung der Region.

Bilderstrecke zum Thema "Swift Response": Militärgerät fällt vom Himmel über Hohenfels Für das Nato-Manöver "Swift Response" probten US-Streitkräfte am Dienstag den Abwurf von schweren Ausrüstungsgegenständen aus dem Flugzeug. Dazu wurden Modelle des Militärgeländewagens Humvee und leichte Panzer per Fallschirm aus den Boeing-Transportflugzeugen abgelassen.



Der Sprecher der Initiative Boris-André Meyer verweist darauf, dass erst im März 2017 die Zahl der Soldaten in Katterbach und Illesheim von 1000 auf 3000 aufgestockt wurde und sich die Zahl der Kampfhubschrauber auf über 100 Maschinen verdoppelte. Wie viele Soldaten in einer neuen Aufrüstungsrunde nach Westmittelfranken kommen, ist noch nicht bekannt. Insgesamt plant die US-Armee nach Angaben von Botschafter Grenell die zusätzliche Stationierung von 1500 Soldaten in Deutschland.

Widerstand im Stadtrat

Im Ansbacher Stadtrat hatte eine große Mehrheit – mit Ausnahme der CSU-Fraktion – in einer Resolution die dauerhafte Reduzierung des Hubschrauber-Flugbetriebs gefordert und angekündigt, sich andernfalls "schnellstmöglich für die zivile Umnutzung der Kasernengelände in Ansbach einsetzen" zu wollen.

Bilderstrecke zum Thema "Dynamic Front II": US-Army schießt in Grafenwöhr aus allen Rohren Die Artillerie gewinnt nach Jahren wieder an Bedeutung. Rund 1400 Teilnehmer aus neun Nato-Staaten haben deshalb zwei Wochen lang auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr unter der Regie des 7th U.S. Army Training Command das Zusammenwirken ihrer Artillerie trainiert und gemeinsame Verfahren erarbeitet. Titel der Übung: Dynamic Front II.



Für die Barton-Kaserne im Süden Ansbachs gibt es schon seit einiger Zeit recht konkrete Pläne für eine solche zivile Nutzung. Die Kommune hätte großes Interesse, das Gelände für eine dringend erforderliche Erweiterung der örtlichen Hochschule und für die Schaffung von Wohnungen zu verwenden. Noch vor drei Jahren war nämlich von der US-Armee der Abzug aus der Barton-Kaserne bis "spätestens 2021" angekündigt worden.

Boris-André Meyer, Stadtrat und BI-Sprecher, sieht diese "Jahrhundertchance" jetzt gefährdet. Die Aufstockungsankündigung sei "ein Schlag ins Gesicht der Stadt Ansbach" und ihrer Bevölkerung. "Und die Staatsregierung applaudiert auch noch."

Bilderstrecke zum Thema "American Way of Life": Volksfest der US-Armee in Grafenwöhr Die US-Armee in Grafenwöhr ist stolz auf ihr Volksfest: Jedes Jahr strömen 100.000 Besucher zu dem dreitägigen Spektakel in der Oberpfalz. Dort ist man um keinen Vergleich verlegen: "Das Oktoberfest in München mag größer sein, mit unserem Konzept kann die Wiesn aber nicht mithalten", sagen die Verantwortlichen. Wir haben die Bilder.



Wirtschaftlicher Faktor

Tatsächlich nannte Staatskanzleiminister Florian Herrmann die angekündigte Truppenverstärkung einen "großen Vertrauensbeweis für Bayern". Die Soldaten und ihre Familien stellten in Grafenwöhr, Hohenfels und Ansbach außerdem einen wichtigen wirtschaftlichen Faktor dar.

Zumindest rund um die Truppenübungsplätze Grafenwöhr und Hohenfels sieht das auch die Kommunalpolitik so. Noch im Juli hatten der Hohenfelser Bürgermeister Bernhard Graf und sein Grafenwöhrder Kollege Edgar Knobloch Gerüchte um Truppenreduzierungen als leeres "Abzugsgerede" abgetan. Und der Neumarkter Landrat Willibald Gailler hatte darauf verwiesen, dass die US-Armee jüngst Bedarf an Wohnraum für 1000 Personen einschließlich Familien angemeldet habe. Dies könnte sich jetzt bestätigen.

Hans-Peter Kastenhuber Nürnberger Nachrichten E-Mail