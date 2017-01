Ungemütlich: Glätte und Schneeregen am Dienstag

NÜRNBERG - Endlich ist der Schnee in Franken angekommen, schon ist er wieder weg. Für Dienstag und Mittwoch soll es nämlich keine zarten Flocken, sondern rutschigen Schneeregen geben. Am Wochenende wird es dann zwar bitterkalt, aber von Schnee fehlt jede Spur.

Immerhin: Der erste Schnee fiel noch in den Schulferien, doch was für die Kleinsten eine Freude ist, erzeugt bei den Autofahrern Sorgen. © dpa



Am Dienstag wird es laut wetter.net mit Schnee und Schneeregen in Franken ziemlich ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst warnt zudem vor Glätte - vor allem in den Morgenstunden. Graue Wolken machen einzelne Lichtblicke schnell wieder zunichte. Die Temperaturen steigen am Tag nur knapp über den Gefrierpunkt auf maximal 1 Grad. Nachts sinken die Werte dann auf -2 Grad. Der Wind weht mäßig aus westlicher Richtung.

Statt weißer Pracht erwartet Franken höchstens einige Regenschauer am Morgen und am Abend, das prophezeit zumindest wetter.de. Der Wind soll sich stärker entwickeln und bereits in der ersten Hälfte der Nacht zum Mittwoch kräftig auffrischen.

Laut wetter.net soll es am Mittwoch genauso ungemütlich weiter gehen, wie der Dienstag aufgehört hat: Zu Tagesbeginn sind durchaus Schneeschauer möglich, die sich dann im weiteren Verlauf zu Regen wandeln. Bei starken Böen und Temperaturen von -1 bis 6 Grad wird auch der Mittwoch eher ungemütlich. Die Prognose des fränkischen Wetterochs könnte kaum düsterer sein: Tagsüber rechnet er mit heftigen Schnee- und Graupelschauern, die begleitet von Blitzen und Donner über die Region ziehen.

Doch ab Donnerstag zeigt sich der Winter dann langsam wieder von seiner schönen Seite, jedoch folgt das große Bibbern: Es wird winterlich kalt mit Tiefstwerten von -8 Grad. Auch die Sonne lässt sich blicken, wetter.com geht von 4,5 Sonnenstunden aus.

Laut Kachelmannwetter müssen wir bereits in der Nacht auf Freitag mit unter -10 Grad rechnen. Die befürchteten -20 Grad lassen sich aber aktuell aus keinem Wettermodell mehr ablesen. Frieren dürften wir bei diesen Temperaturen natürlich trotzdem.

Doch war es das denn wirklich schon mit dem Schnee? Zwar bleibt es am Samstag mit Tiefstwerten um die -7 Grad ziemlich kalt, doch mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen. Zu Beginn der zweiten Januar Woche wird es dann langsam wieder wärmer und Regnschauer begleiten uns durch den Tag - bis zum Dienstag steigen die Temperaturen auf 6 Grad. Der Winter scheint es also vorerst bei einem kurzen Gastspiel zu belassen.

