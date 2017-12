Ungerechte Bildung: Kritik am bayerischen Schulsystem

BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann: Herkunft entscheidet über Lebenschancen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) kritisiert die mangelnde Bildungsgerechtigkeit im Freistaat. Kinder aus einkommensschwachen Familien haben noch immer ein ungleich größeres Risiko, abgehängt zu werden, als der Nachwuchs aus wohlhabenden Elternhäusern.

Die Münchnerin Simone Fleischmann (47) ist Hauptschullehrerin und Schulpsychologin. Seit 2015 führt sie den BLLV, der mit mehr als 61.000 Mitgliedern die größte Berufsorganisation von Pädagogen in Bayern ist. © dpa/Sven Hoppe



Die Münchnerin Simone Fleischmann (47) ist Hauptschullehrerin und Schulpsychologin. Seit 2015 führt sie den BLLV, der mit mehr als 61.000 Mitgliedern die größte Berufsorganisation von Pädagogen in Bayern ist. Foto: dpa/Sven Hoppe



Herkunft entscheide noch immer über Bildungsbiografien und Lebenschancen, sagt BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann.

Skeptisch sieht sie auch die neuerliche Reform des Gymnasiums und die Rückkehr zu neun statt acht Jahren Lernzeit. Die Zahl der Intensivierungsstunden sei stark reduziert worden. Statt auf pädagogische Qualität zu setzen, gehe es im Stundenplan um Quantität. Außerdem fehle es in Fächern wie Biologie oder Geografie an Kontinuität, weil sie in manchen Jahrgangsstufen nicht stattfänden. Kritisch sieht sie auch die Lage an den Förderschulen.

Angesichts wachsender Aufgaben fehlten dort Fachkräfte. Erneut forderte sie eine Reform der Lehrerausbildung mit mehr pädagogischen Inhalten statt überwiegend Fachwissen. Junglehrer erlebten vor den Klassen einen regelrechten „Praxisschock“. In einem weiteren Schritt müssten die Arbeitsbedingungen in den Schulen verbessert werden, fordert Fleischmann.