"Unseliges Kapitel beendet": Huber rechnet mit Seehofer ab

SEEON - Nur noch wenige Tage, dann wird Markus Söder Vorsitzender der CSU sein. Bei der Klausur der CSU-Bundestagsfraktion in Seeon machte er deutlich, dass die CSU wieder mehr auf ihr Stammklientel setzen will statt die AfD zu imitieren.

Noch steht er im Mittelpunkt: Parteichef Horst Seehofer in Seeon mit Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (links), Daniela Ludwig, stellvertretende Generalsekretärin der CSU, und Markus Blume, Generalsekretär. Foto: Matthias Balk/dpa



CSU-Urgestein Erwin Huber wird eine lange Rivalität mit Horst Seehofer nachgesagt. Jetzt sorgt der frühere Parteichef für Rückenwind für dessen Nachfolger. Huber hatte schon vor der Klausur in Seeon seine Kritik am teils harten Kurs der CSU im Jahr 2018 erneuert – aber auch auf richtige "Weichenstellungen" in der Partei verwiesen. "In der CSU ist in den letzten drei Jahren zu wenig strategisch darüber nachgedacht worden, wie man der AfD begegnet", sagte Huber. "Der tatsächliche Kurs bestand darin, ähnlich der AfD hart in Inhalt und Sprache zu agieren, um ihr den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das ist offensichtlich misslungen."

Auch die "Privatfehde" zwischen dem scheidenden Parteichef Horst Seehofer und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) werde mit dem Rückzug Seehofers vom CSU-Vorsitz und der Amtsübernahme von Annegret Kramp-Karrenbauer in der CDU "obsolet oder zumindest politisch irrelevant", betonte der frühere CSU-Parteivorsitzende. "Dieses unselige Kapitel der Seehofer’schen Politik ist vorbei", urteilte Huber bei Zeit-Online.

"Streit lähmt"

Die CSU will 2019 zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit der Schwesterpartei CDU und innerhalb der Großen Koalition zurückfinden. Der bayerische Ministerpräsident und designierte CSU-Vorsitzende Markus Söder sagte im oberbayerischen Kloster Seeon, die CSU müsse zeigen, "dass wir ein starker und konstruktiver Partner sind". Er fügte hinzu: "Streit lähmt, Streit langweilt und Streit nervt."

Zugleich unterstrich Söder, dass die CSU sich breiter aufstellen und auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren müsse. Die Partei müsse jünger, weiblicher und offener werden.

Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, sagte zu Beginn der traditionellen Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten, 2019 werde ein Jahr der Entscheidungen. Neben der Europawahl und drei wichtigen Landtagswahlen in Ostdeutschland werde die Große Koalition auch darüber entscheiden, ob sie weitermache.

Diese Bestandsaufnahme zur Halbzeit sei auf Betreiben der SPD im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Die CSU habe Interesse, dass die Große Koalition erfolgreich weitergeführt werde. Auch Dobrindt unterstrich, die "Schicksalsgemeinschaft" von CDU und CSU müsse wieder offensiv gezeigt werden.

Ähnlich äußerte sich der scheidende CSU-Vorsitzende, Bundesinnenminister Horst Seehofer. Das höchste Gut in der Union sei die Geschlossenheit. Der Anspruch der Geschlossenheit bei gleichzeitigem Bedürfnis, sein eigenes Profil zu schärfen, sei allerdings ein Spagat, der wiederum zur politischen Kunst gehöre. Markus Söder hat unterdessen vor einer wirtschaftlichen Schwächung des Landes gewarnt und dabei ausdrücklich auf die angeschlagene Autoindustrie verwiesen. Der bayerische Ministerpräsident regte die Gründung eines "Autoforums" an, auf dem Unternehmerseite und Politik über strategische Ausrichtungen der Branche nachdenken sollen. Dem Vernehmen nach sollen dafür die Bundesländer mit Automobilstandorten vernetzt werden. Dazu sollen demnächst auch Gespräche mit den Parteispitzen der Großen Koalition geführt werden. In Bayern sind wichtige Unternehmen der Branche angesiedelt.

Personelle Neuausrichtung

Innerhalb der Union läuft aufgrund der personellen Neuausrichtung längst auch eine Debatte über das politische Programm von CDU und CSU. Landesgruppenchef Dobrindt forderte, die Union dürfe sich nicht nur auf die Mitte der Gesellschaft konzentrieren. "Deutschland braucht keinen Abgesang, sondern eine Revitalisierung der Volksparteien. Für CDU und CSU bedeutet das, den Alleinvertretungsanspruch für die Mehrheit Mitte-rechts wieder selbstbewusst zu formulieren und programmatisch einzulösen."

Eine Verengung auf die Mitte führe zur Abwanderung von Wählern. "Unser klarer Anspruch muss es sein, allen Bürgern von der Mitte bis zur demokratischen Rechten eine politische Heimat zu bieten."

Breiter aufstellen

Entwicklungsminister Gerd Müller warnte seine CSU-Mitstreiter davor, sich thematisch zu sehr einzuengen: "Wir müssen uns in diesem Jahr wieder breiter aufstellen – thematisch und personell", sagte er.

In einem Papier fordert die CSU eine Erhöhung des Verteidigungsetats um 40 Prozent. "Bis zum Ende der nächsten Wahlperiode 2025 müssen für die Verteidigung 60 Milliarden Euro bereitstehen", heißt es. Gemessen am aktuellen Etat würde dies eine Steigerung um 40 Prozent bedeuten.

Beim Koalitionspartner SPD dürfte die CSU-Position zur Reform der Grundsteuer für neuen Unmut sorgen, denn pünktlich zu ihrer Klausur gehen die Christsozialen auf Distanz zu den Plänen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). "Wohnen muss günstiger und nicht teurer werden", heißt es in einem Beschlusspapier der CSU-Landesgruppe. Die Grundsteuerreform dürfe nicht die Gesamteinnahmen schmälern.

In einem Ethik-Papier fordert die CSU zudem klare Grenzen bei medizinischen Innovationen: "Für uns bleibt Gott der Schöpfer allen Lebens – und nicht der Mensch." Innovationen zum Schutz und Erhalt des Lebens zu begrüßen, aber keine Auslese oder Manipulationen.

