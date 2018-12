Seit 1981 prämiert die Stadt Nürnberg die schönsten Buden des Christkindlesmarktes mit dem Zwetschgermoh in Gold, Silber und Bronze. Auch 2018 hat die Jury nach eingehender Begutachtung die drei attraktivsten Stände der insgesamt 186 Verkaufseinrichtungen ausgewählt und durch Bürgermeister Christian Vogel am Freitag, den 14. Dezember 2018, prämiert. Bilder der drei schönsten Buden gibt es hier.

Am Tag nach dem Angriff auf drei Frauen in der Nürnberger Nordstadt läuft die Suche nach dem flüchtigen Täter auf Hochtouren. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hat das Stadtgebiet am Freitag abgesucht und Anwohner befragt.