Unterfranken: Biker stirbt bei Kollision mit Fahrradfahrer

53-Jähriger stirbt an Unfallstelle - 34-Jähriger Radfaherr schwer verletzt - vor 1 Stunde

KEILBERG - Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochmorgen mit einem Motorradfahrer und einem Fahrradfahrer ist der 53-jährige Fahrer des Motorrades tödlich verletzt worden. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 5.25 Uhr befuhr der 53-Jährige mit seinem Motorrad der Marke Honda die Hauptstraße in Richtung Hösbach. Ein 34-jähriger Fahrradfahrer wollte vom Radweg kommend die Hauptstraße überqueren und übersah dabei laut Polizei den Mann auf seiner Honda. Bei dem Zusammenstoß und dem folgenden Sturz zog sich der 53-Jährige Motorradfahrer so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Fahrradfahrer erlitt schwere Verletzungen und kam nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt in ein Krankenhaus.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde ein Sachverständiger mit in die Ermittlungen eingeschaltet und das Motorrad sichergestellt, um den Unfallhergang exakt zu rekonstruieren. Vor Ort befanden sich mehrere Streifen der Aschaffenburger Polizei, die Feuerwehr Bessenbach, der Rettungsdienst sowie ein Notarzt.

Für die Unfallaufnahme musste die Hauptstraße für mehrere Stunden gesperrt werden. In der Folge kam es zu einem Rückstau bis zur Anschlussstelle Bessenbach-Waldaschaff.

