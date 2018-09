Unterfranken: Lkw-Fahrer wird von Sattelzug erfasst

BAD KISSINGEN - Tragischer Unfall auf der A71 bei Bad Kissingen: Am Montagmorgen verließ ein Lkw-Fahrer seinen Sattelzug, den er wegen einer Panne auf dem Seitenstreifen abgestellt hatte. Dabei wurde der Mann von einem zweiten Lkw erfasst. Dessen Fahrer hatte die Situation offenbar zu spät erkannt.

Am Montagmorgen wurde ein Lkw-Fahrer auf dem Seitenstreifen der A71 bei Bad Kissingen von einem Sattelzug erfasst und schwer verletzt. © News5/ Merzbach



Laut Angaben der Polizei Unterfranken hat sich der Unfall gegen 8.45 Uhr zwischen den Ausfahrten Bad Kissingen und Poppenhausen in Fahrtrichtung Erfurt ereignet. Ein Lkw-Fahrer hatte an seinem Fahrzeug eine Panne bemerkt und seinen Sattelzug auf dem Seitenstreifen abgestellt. Er verließ das Fahrzeug dann, offenbar um nachzusehen, was daran kaputt war. Auf dem Seitenstreifen wurde er aber von einem anderen Lkw erfasst. Dessen Fahrer hatte das Pannenfahrzeug offenbar übersehen. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt, auch sein Lkw wurde touchiert und in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrer des fahrenden Sattelzuges blieb laut Polizei unverletzt.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht, die A71 wurde in Fahrtrichtung Erfurt komplett gesperrt. Laut Polizei wurde eine Umleitung über die Ausfahrt Poppenhausen eingerichtet. Gegen 10.45 Uhr konnte der linke Fahrstreifen wieder frei gegeben werden.

Polizeihauptkommissar Michael Zimmer geht davon aus, dass ab 12.40 Uhr alle Fahrspuren wieder für den Verkehr frei sind. Nach aktuellen Informationen der Polizei hielt sich der entstandene Stau jedoch in Grenzen. Gegen 11.30 Uhr rückten Abschlepper an der Unfallstelle an, beide Lkw wurden sichergestellt. Ein Sachverständiger untersuchte vor Ort den Unfallhergang. Zur Schadenssumme ist noch nichts bekannt.

