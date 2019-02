Unterfranken: Mann überquert Gleise und stirbt

Während des Vorhabens wurde der 52-Jährige von einem Zug erfasst - vor 43 Minuten

LAUFACH - Am Dienstagnachmittag kam es zu einem tödlichen Vorfall im unterfränkischen Laufach. Ein Mann, der nach ersten Erkenntnissen unter Alkoholeinfluss stand, wollte Gleise überqueren und wurde von einem Zug erfasst.

Am Dienstagnachmittag hat ein Regionalzug in Laufach (Landkreis Aschaffenburg) einen Mann erfasst und tödlich verletzt, meldet die Polizei. Obwohl es verboten ist, stieg der 52-Jährige ins Gleisbett. Er war scheinbar betrunken und wollte so die Schienen überqueren. Doch der Mann schaffte es nicht mehr rechtzeitig auf den Bahnsteig. Ein einfahrender Regionalzug, der Richtung Würzburg unterwegs war, erfasste den 52-Jährigen. Dabei wurde er tödlich verletzt.

Kurz zuvor, gegen 14.20 Uhr, war er mit einem Regionalzug im Laufacher Bahnhof angekommen. Nach dem Vorfall musste die Bahnstrecke zwischen Aschaffenburg und Würzburg rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Neben der Polizei waren ein Notfallmanager der Deutschen Bahn und ein Sachverständiger vor Ort.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

ikö