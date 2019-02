Unterfranken: Nachbarn retten Pfarrer aus brennendem Haus

Der Geistliche war von den Flammen eingeschlossen - vor 1 Stunde

STOCKHEIM - In den frühen Mittwochmorgenstunden brach das Feuer in dem Pfarrhaus aus. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei rechnet damit, in den Mittagsstunden mit den Ermittlungen im Haus beginnen zu können. Der Pfarrer blieb unverletzt.

Aus seinem brennenden Pfarrhaus ist ein Geistlicher in Unterfranken gerettet worden. Ein 31-Jähriger habe eine Leiter geholt und den Pfarrer am Mittwochmorgen zusammen mit zwei weiteren Nachbarn aus dem ersten Stock befreit, teilte die Polizei mit. Der 51-jährige Geistliche sei in seinem Schlafzimmer von den Flammen eingeschlossen gewesen. Er blieb unverletzt.

An dem Haus in Stockheim (Landkreis Rhön-Grabfeld) entstand ein Schaden von etwa 400.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. Anzeichen für Brandstiftung gibt es nach Polizeiangaben nicht.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa