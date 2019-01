Unterfranken: Rentner bunkert Kalaschnikow und Handgranaten

KITZINGEN - Im unterfränkischen Landkreis Kitzingen hat ein 67-Jähriger in mehreren Wohnungen Handgranaten, Pistolen, Revolver und sogar eine Kalaschnikow gebunkert. Ein Sonderkommando der Polizei hat das private Waffenlager aufgedeckt. Am Mittwoch wurde gegen den Rentner Haftbefehl erlassen.

In dem Wohnhaus eines 67-Jährigen in einer Kleinstadt im Landkreis Kitzingen konnte die Polizei mehrere Handgranaten sicherstellen. Foto: Bayerisches Landeskriminalamt



Am Montagabend ging bei der Polizeiinspektion Kitzingen ein Anruf ein: Ein 67-jähriger Rentner aus dem Landkreis soll mehrere Handgranaten und Schusswaffen besitzen. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hatte daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Kurz darauf rückte eine Technische Sondergruppe des BLKA zu dem Wohnhaus des Verdächtigen aus. Und tatsächlich fanden die Einsatzkräfte dort mehrere Handgranaten, Schusswaffen sowie Munition und Munitionsteile verschiedener Kaliber vor. Der Tatverdächtige war nicht vor Ort, konnte jedoch später in seiner Zweitwohnung angetroffen werden.

Da zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, ob der Rentner über weitere Waffen verfügt, wurden weitere Kräfte des Spezialeinsatzkommandos angefordert. Am Dienstag konnten die Beamten den 67-Jährigen widerstandslos festnehmen. Das Bayerische Landeskriminalamt hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die Ermittlungen übernommen. Bei seiner Vernehmung gab der Rentner an, noch weitere Waffen an anderer Stelle zwischengelagert zu haben.

Aus diesem Grund wurde auch ein weiteres Anwesen im Landkreis Kitzingen durchsucht, wobei die Polizei zwei Handgranaten, zwei Pistolen, einen Revolver, mehrere Geschosse und Patronen sowie den Lauf eines Karabiners und das Gehäuse einer AK 47 (Kalaschnikow) sicherstellen konnte. Am Mittwoch wurde gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Verbrechens gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und wegen des Vergehens gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz Haftbefehl erlassen. Da sich bei dem nicht vorbestraften Beschuldigten jedoch keine Hinweise auf geplante Straftaten, insbesondere keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund ergaben, wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt.

