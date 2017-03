Unterfranken: Traktor überrollt 89-Jährigen

Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht - vor 49 Minuten

KITZINGEN - Bei Gartenarbeiten ist ein 89-Jähriger im unterfränkischen Kitzingen von seinem Traktor überrollt worden. Eine Anwohnerin fand den schwer verletzten Mann.

Laut Polizei vom Sonntag hatte der alte Mann am Vortag ein Fuhrwerk an seinen Traktor anhängen wollen. Auf dem abschüssigen Gelände geriet das Gefährt jedoch in Bewegung und überrollte den Mann. Erst in einem dichten Gebüsch kam der Traktor zum Stehen. Eine Anwohnerin fand den 89-Jährigen kurze Zeit später. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

dpa, tl