Unterfranken: Unbekannter Toter aus dem Main geborgen

Leiche lag im Uferbereich nahe eines Campingplatzes - vor 53 Minuten

NEUSTADT AM MAIN - Grausiger Fund in Neustadt am Main (Landkreis Main-Spessart): Zwei Bootsfahrer entdeckten am Mittwoch einen Toten in der Nähe eines Campingplatzes am Flussufer.

Gegen 11 Uhr verständigten zwei Zeugen, die nach Polizeiangaben mit einem Boot auf dem Main unterwegs waren, die Beamten und meldeten den Fund einer Leiche im Uferbereich. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Toten aus dem Main.

Die Ermittlungen zur Identität des Mannes und den Umständes seines Todes dauern noch an. Hinweise, die auf eine Straftat im Zusammenhang mit dem Ableben des Mannes hindeuten würden, gibt es laut Polizei derzeit nicht.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

