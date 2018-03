Unterfranken: Unbekannter überfällt Supermarkt mit Axt

Polizei fahndet nach dem Täter - Hubschrauber im Einsatz - vor 1 Stunde

KAHL AM MAIN - In Kahl am Main im Landkreis Aschaffenburg hat ein Unbekannter am Mittwochmittag einen Supermarkt überfallen. Der Täter flüchtete wohl ohne Beute, die Polizei bittet um Mithilfe und warnt: Der Täter ist weiterhin bewaffnet.

Gegen 13.20 Uhr betrat der Mann den Supermarkt in der Krotzenburger Straße und bedrohte eine Kassiererin mit einer Axt. Nach aktuellem Sachstand machte er dabei keine Beute und flüchtete zu Fuß in Richtung bayerisch-hessischer Landesgrenze.

Die Polizei sucht bereits nach dem Täter, unter anderem mit der Hilfe eines Hubschraubers. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,75 Meter groß, schlank, schwarze Oberbekleidung, auffallend rote Schuhe und ein Pullover mit weißer Aufschrift des Buchstaben "V". Die Beamten bitten unter dem Notruf 110 um Mithilfe und warnen: Der Täter ist bewaffnet.

