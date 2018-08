Unterfränkische Polizei fängt Ziege in Wald ein

Noch wurde kein Besitzer des Tieres gefunden - vor 1 Stunde

GEROLTZHOFEN - Polizisten haben in Unterfranken eine Ziege eingefangen und im Streifenwagen zur Wache gefahren. Das Tier war bei Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) einem Jäger aufgefallen, der es zunächst für ein Reh gehalten hatte.

Polizeiobermeisterin Kossner (l) und Polizeimeisterin Johannes sitzen mit einer Ziege in einem Polizeifahrzeug. Mehrere Polizisten haben in Unterfranken eine Ziege eingefangen und im Streifenwagen zur Wache gefahren. © Polizeipräsidium Unterfranken



Polizeiobermeisterin Kossner (l) und Polizeimeisterin Johannes sitzen mit einer Ziege in einem Polizeifahrzeug. Mehrere Polizisten haben in Unterfranken eine Ziege eingefangen und im Streifenwagen zur Wache gefahren. Foto: Polizeipräsidium Unterfranken



Weil Ziegen nicht alleine im Wald und schon gar nicht in der Nähe einer Bundesstraße herumstromern sollten, rief der Mann am Montag die Polizei. Die Beamten versuchten daraufhin eigenhändig, das Tier wieder einzufangen. Nach mehreren Versuchen konnten die Polizisten die Ziege schließlich an einem Abschleppseil zum Streifenwagen führen. "Eine förmliche Belehrung oder Handschellen schienen nicht sehr vielversprechend zu sein" begründete die Polizei in einer Mitteilung die Entscheidung. Weil bislang noch kein Besitzer ausfindig gemacht werden konnte, wurde die Ziege zunächst bei Bekannten eines Beamten untergebracht.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa