Unternehmen gründen? Studenten stellen sich Herausforderung

"Fünf-Euro-Business"-Wettbewerb: Gewinner stehen fest - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Fünf Euro Startkapital und nur zehn Wochen Zeit, damit ein Unternehmen zu gründen – dieser Herausforderung stellen sich jedes Jahr Studententeams der Technischen Hochschule Nürnberg und der Universität Erlangen-Nürnberg. Zum 19. Mal hat das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft sie zum Fünf-Euro-Business-Wettbewerb aufgerufen. Am Montagabend hat eine Jury im Nürnberger Presseclub die Gewinner gekürt. Die Nürnberger Zeitung war mit dabei.

Bilderstrecke zum Thema Fünf-Euro-Business-Wettbewerb: Es ist nicht leicht, ein Unternehmer zu sein Schnürsenkel aus Fahrradreifen, Schlüsselanhänger aus Skateboards oder ein Memory-Spiel für blinde Menschen – die Ideen der Jungunternehmer sind zahlreich. Doch es ist schwierig, neben dem Studium ein Produkt zu entwickeln, mit nur fünf Euro Startkapital und zehn Wochen Zeit. Schon zum 19. Mal hat das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft Studenten aus Nürnberg und Erlangen zum „Fünf-Euro-Business-Wettbewerb“ eingeladen. Am Dienstagabend kürte die Jury im Nürnberger Presseclub die Gewinner. Die Nürnberger Zeitung durfte mitentscheiden und stellt hier alle Teams vor und zeigt die Sieger.



Der Sprung in die Selbstständigkeit ist wie ein Sprung ins kalte Wasser: Beim "Fünf-Euro-Business"-Wettbewerb gründen Studenten ihr eigenes Unternehmen. In nur einem Semester, von Oktober bis Januar, müssen sie ein Produkt oder eine Dienstleistung entwickeln, auf den Markt bringen und am besten dort bestehen. Als Schwimmhilfe dient ein symbolisches Startkapital von fünf Euro.

Damit sie nicht untergehen, bekommen sie Kurse zu Ideenentwicklung, Projektmanagement, Recht, Marketing und Finanzen. Wirtschaftspaten aus Unternehmen in der Region stehen beratend am "Beckenrand". Beim Finale präsentieren die Studenten ihre Geschäftsidee, Strategie und Ergebnisse einer fünfköpfigen Jury. Sie bewertet unter anderem die Präsentation und den Geschäftsbericht und befragt die Studenten zu ihrem Vorgehen. Dieses Jahr waren zehn Gründer-Teams mit dabei.

Christina Merkel Hochschule & Wissenschaft E-Mail