Unweihnachtlich: Der Adventssonntag wird regnerisch

Kräftige Niederschläge auch in der neuen Woche - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Das Wetter am ersten Advent lädt leider gar nicht zum Spaziergang über den Christkindlesmarkt ein: Den ganzen Tag über ist mit Niederschlägen zu rechnen. Auch in der neuen Woche bleibt es regnerisch, Schnee ist auch nicht in Sicht.