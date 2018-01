Unwetter-Alarm: Tief bringt heftige Böen nach Franken

NÜRNBERG - Der Winter ist wesentlich heftiger als erhofft zurück: Am Donnerstag legen die Schneestürme sogar noch einen Zahn zu - Böen von bis zu 120 km/h werden erwartet. Der Deutsche Wetterdienst hat deshalb für viele Orte Frankens eine Warnung ausgesprochen und auch die Bahn sorgt vor.

In Böen starker bis stürmischer Wind mit einzelnen Sturmböen bis 88 km/h

Vieler Orte Mittelfrankens - wie hier in Herzogenaurach - wurden die Passanten bereits am Mittwoch mit heftigen Schneestürmen überrascht. Am Donnerstag sollen die Böen noch einen Zahn zulegen. © Matthias Kronau



Am Donnerstag ziehen dichtere Wolkenfelder über uns hinweg, wie der Wetterdienst von nordbayern.de prognostiziert. Sie bringen immer mal wieder Regen-, Schnee- oder Graupelschauer. Gleich am Morgen muss oberhalb der 400-Meter-Grenze mit Glätte und Schneefall gerechnet werden. Ab dem Nachmittag warnt der Deutsche Wetterdienst dann vor schweren Sturmböen mit bis zu 100 km/h aus westlicher Richtung. Unter anderem in Ansbach, Neustadt a. d. Aisch, Kulmbach und Bayreuth muss mit heftigen Stürmen aus Regen und Schnee gerechnet werden. Vereinzelt können auch Orkanböen von über 120 km/h auftreten. Die Sturmböen sollen bis in die Nacht zum Freitag andauern. Die Temperaturen liegen laut wetter.com zwischen 1 und 8 Grad.

Der Deutsche Wetterdienst warnt den gesamten Donnerstag vor schweren Sturmböen in der Region. (Stand: Mittwoch, 20 Uhr) © Deutscher Wetterdienst



Autofahren sollte man nur mit Winterausrüstung und nur dann, wenn es unbedingt nötig ist. Doch auch für den Zugverkehr im Verkehrsgroßraum Nürnberg rechnet man bereits mit etlichen Beeinträchtigungen. Das ließ die Deutsche Bahn bereits am Mittwochabend auf der Fahrplanauskunft im Nürnberger Hauptbahnhof verkünden.

Bereits am Mittwochmorgen wurden die Passanten und Autofahrer in Nürnberg, Hilpoltstein und Herzogenaurach von dem heftigen Schneegestöber überrascht. Hier sehen Sie die Bilder vom plötzlichen Wintereinbruch:

Der Freitag startet am Morgen zeitweise mit etwas Regen bei Temperaturen um ein Grad. Später bilden sich laut wetter.com leichte Wolken, die Temperatur steigt auf vier Grad. Abends ist es in Nürnberg überwiegend dicht bewölkt bei Temperaturen von null bis ein Grad. In der Nacht fällt zum Teil etwas Schnee bei Werten um null Grad. Der Wind weht aus westlicher bis nordwestlicher Richtung mit Geschwindigkeiten von sechs bis 21 km/h, die Böen können auch zwischen 11 und 42 km/h erreichen.

Der Wochenende soll der Westwind dann weiter nachlassen, so der Wetterochs. Es ist wechselnd bewölkt. Doch vor allem am Samstag kann es noch vereinzelze Schneeschauer geben.