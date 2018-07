Unwetter im Anmarsch: Gewitter statt Sonnenschein?

Auch die kommende Woche beginnt mit Regenwolken - Besserung ab Mittwoch - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - Am Sonntag könnte es krachen: Mehrere Wetterdienste prophezeien teils heftige Gewitter in der Region. Auch am Montag hält das ungemütliche Wetter noch an - wird zur Wochenmitte hin aber wieder von der Sonne abgelöst.

Am Sonntag könnten Gewitter sämtliche Sommerpläne zunichte machen: Laut Prognosen ziehen heftige Schauer im Laufe des Tages über die Region. © Patrick Pleul/dpa



Am Sonntag könnten Gewitter sämtliche Sommerpläne zunichte machen: Laut Prognosen ziehen heftige Schauer im Laufe des Tages über die Region. Foto: Patrick Pleul/dpa



Am Sonntag meldet der Wetterochs sommerliches Wetter mit Temperaturen von bis zu 29 Grad. Doch auch der schönste Sommertag kann getrübt werden: wetter.com prognostiziert Regen, vor allem in den Morgen- und Mittagsstunden. Der Wetterdienst von nordbayern.de schätzt die Lage noch düsterer ein: Kräftige Schauer und Gewitter sollen demnach gegen Mittag und am Abend die Region heimsuchen.

Wer trotz Unwetter-Risiko noch Beschäftigung für den Sonntag sucht, wird eventuell hier fündig:

Bilderstrecke zum Thema Die Wochenendtipps: Weinfest, Kirschenfest und Bio pur In den nächsten Tagen finden Rebsaftliebhaber ihr Glück auf dem Nürnberger Jakobsplatz. Der Hauptmarkt verwandelt sich zeitgleich in eine riesige Bio-Oase. Fachleute gewähren Einblicke in die weite Welt der Bio-Produkte. Nürnbergs Nachbar zelebriert rund um die Freiheit das Fürth Festival und in Pretzfeld huldigt man dem roten Gold. Das und noch viel mehr steckt in unseren dieswöchigen Tipps.



Auch für den Beginn der neuen Woche hat der Wetterdienst von nordbayern.de nur mäßig gute Nachrichten: Den ganzen Montag über soll es regnen, zwar bei bis zu 26 Grad, aber trotzdem mit heftigen Schauern. Ein schwül-warmer Wochentag steht uns also bevor. Den krönenden Abschluss sollen dann erneut Gewitter bilden. Laut wetter.com konzentriert sich der Regen allerdings vorallem auf die erste Tageshälfte - welcher Wetterexperte am, Ende Recht behält, wird sich zeigen.

Am Dienstag lichten sich die Wolken ein wenig, es wird größenteils heiter bis wolkig bei bis zu 27 Grad, sagt der Wetterochs voraus. Leider sind an diesem Tag die Regenschauer noch nicht ganz verschwunden und treffen uns wohl in den Nachmittagsstunden.

Der Mittwoch wird dann auch schon wieder trocken und heiß, wie es im Juli üblich ist: Bis zu 29 Grad werden erreicht, Regen gibt es keinen mehr. Hin und wieder schieben sich noch ein paar Wolken vor die Sonne, vermeldet wetter.com, aber das dürfte einen Besuch im Freibad nicht trüben:

Wenn Sie die Karte nicht sehen, klicken Sie einfach hier.

Fehlt eine Bademöglichkeit? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an redaktion@nordbayern.de und wir ergänzen die Karte!