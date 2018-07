In der Bahnhofs-, Schlesier- und Albert-Schweitzer-Straße bereiteten heftige Regengüsse den Anwohnern Sorgen. Manche Bewohner mussten sogar die Keller in den Wohnungen auspumpen. Und auch in Hemhofen und Zeckern gab es einiges für die Einsatzkräfte zu tun.

Am Donnerstag schlug gegen 17 Uhr ein Blitz in einer Cadolzburger Elektrofirma in der Pfannenstielstraße ein. Die Einsatzkräfte rückten zu dem Gebäude im Ortsteil Egersdorf aus und mussten 20 Personen versorgen. Vier Menschen wurden mit Verletzungen in ein Klinikum gebracht.