Unwetter möglich: Freitag purzeln die Temperaturen

Nur knapp über 20 Grad und Regenrisiko am Freitag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Gute Nachrichten für alle, die bei der Hitze nicht gut schlafen können: Ab Freitag hält der Herbst Einzug in der Region und im Gepäck hat er kühlere Temperaturen - allerdings auch ein recht hohes Gewitterrisiko.

Mit dem Sommer ist es nun erst einmal Essig: Der Herbst hält ab Freitag Einzug in der Region. © Wolfgang Scharnagl



Der Sommer ist nun erst einmal vorbei: Am Freitag wird es mit Höchsttemperaturen von 22 Grad deutlich kühler. Die Sonne traut sich auch nur noch vier Stunden raus. Einen Schuldigen für das kaltnasse Wetter hat der Wetterochs auch schon gefunden. Ein feuchtkühler Westwind erreicht uns nämlich übers Wochenende. "Es ist wechselnd bewölkt bis bedeckt mit schauerartigen Regenfällen", vermeldet der Wetterguru. Laut wetter.de ist mit Gewittern zu rechnen.

Die Comeback-Chancen des Spätsommers? Sie stehen auch am Samstag nicht besonders gut. Regen ist an diesem Tag definitv Programm, die Sonnenstrahlen verstecken sich den gesamten Tag über hinter den nassen Wolken. Mehr als 17 Grad sind nicht drin. Laut wetter.de soll es auch am Samstag gewittrig werden.

Der Sonntag präsentiert sich auch nicht viel besser. Bei maximal 15 Grad ist es grau und regnerisch.

Doch nicht verzagen. Es gibt schließlich nur schlechte Kleidung und kein schlechtes Wetter. Also: Nicht auf der Couch versauern und raus aus der Wohnung, denn am Wochenende ist jede Menge geboten.

