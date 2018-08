Unwettergefahr: Hitzegewitter drohen auch in Franken

Frühestens am Montag soll es mit 27 Grad etwas kühler werden - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Heiß, heißer, Franken: Auch am Donnerstag lässt die Hitzewelle in der Region nicht nach. Dabei kann es sogar zu heftigen Unwettern kommen. Falls nicht, ist es aber die beste Zeit um Freibäder, Seen und Eisdielen in der Region zu testen.

Für Donnerstag spricht der deutsche Wetterdienst Unwetterwarnungen aus. Es könnte Starkregen und Hagel geben. © Sven Grundmann dpa/lby



Für Donnerstag spricht der deutsche Wetterdienst Unwetterwarnungen aus. Es könnte Starkregen und Hagel geben. Foto: Sven Grundmann dpa/lby



Seit Tagen ist Deutschland am Schwitzen und laut wetter.com und wetter.de wird es auch am Donnerstag so weiter gehen. Selbst wenn ab und zu eine Wolke am Himmel zu sehen ist, klettern die Temperaturen wieder einmal auf bis zu 34 Grad. Die Wetterportale kündigen außerdem an, dass es zu schweren Sturmböen, Starkregen und Hagel kommen könnte. Der deutsche Wetterdienst kündigt an: "Im Tagesverlauf auch im Süden kräftige Gewitter mit Unwettergefahr aufgrund von heftigem Starkregen und großem Hagel"

Schwere Gewitter, teils mit Sturmböen, Starkregen, Hagel und/oder vielen Blitzen möglich

(mehr dazu bei www.wetter.de)

Schwere Gewitter, teils mit Sturmböen, Starkregen, Hagel und/oder vielen Blitzen möglich

(mehr dazu bei www.wetter.de)

Etwas entspanntere Aussichten gibt es für den Freitag. Es könnte zwar zwischen 34 und 36 Grad warm werden, dafür bleibt es aber allem Anschein nach trocken. Dies prognostiziert zumindest der fränkische Wetterochs.

Die Aussichten für das Wochenende sind wenig erfrischend: Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de steht der Samstag den vergangenen Tagen in nichts nach. Es bleibt trocken und überwiegend sonnig bei Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad.

Der Sonntag sollte eigentlich eine leichte Abkühlung bringen. Laut dem fränkischen Wetterochs "sickert mit schwachen Nord- bis Nordostwinden etwas weniger heiße Luft ein. Die Höchsttemperaturen gehen auf 32 bzw. 30 Grad zurück. Dabei ist es heiter bis wolkig und trocken." Für den Sonntag wird die durchschnittliche Temperatur auf 32 Grad festgesetzt.

Der Montag wird dann tatsächlich "kühler": 27 bis 33 Grad sollen die Höchsttemperaturen sein. Doch es wird sich vermutlich nur um eine kurze Abkühlung handeln, denn bereits am Dienstag wird das Thermometer wieder auf bis zu 30 Grad steigen, prognostiziert wetter.de.

Bilderstrecke zum Thema Ab ins kühle Nass! Die schönsten Badeseen in der Region Fakt ist: Der Sommer lässt sich auch hier in der Region wunderbar genießen. Für alle die schwimmen, surfen oder sich einfach nur gemütlich sonnen wollen, haben wir die schönsten Badeplätze in der Region ausfindig gemacht.



Bei dieser Hitze kann eine Abkühlung nicht schaden: Beispielsweise die fränkischen Badeseen locken mit Wassertemperaturen von 22 Grad (großer Brombachsee) und 25 Grad (Rothsee).

Und nicht nur der Gang an den See ist am Wochenende eine Option, den Sommer zu genießen. Es gibt auch zahlreiche Freibäder, die mit Sprungtürmen, Wasserrutschen und Spielplätzen locken.

Wenn Sie die Karte nicht sehen, klicken Sie einfach hier.

Fehlt eine Bademöglichkeit? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an redaktion@nordbayern.de und wir ergänzen die Karte!