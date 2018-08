Unwetterwarnung! Ab 16 Uhr drohen schwere Gewitter

Kaltfront rollt von Westen an - Hagel, Sturmböen und Starkregen im Anmarsch - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Nachmittag ächzt die Region noch unter der Hitze, doch schon in wenigen Stunden könnte der Sommer eine kurze Pause einlegen. Und was für eine: Von Westen rollt eine Kaltfront auf Franken und die Oberpfalz zu, die Starkregen, Sturmböen und Hagel im Gepäck hat. Es liegt eine Unwetterwarnung der Stufe 3 (von 4) vor.