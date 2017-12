Urteil in Bayern: Freistaat muss Mann Joint erstatten

"Bild": Vermeintlicher Kiffer hatte Rezept für medizinisches Cannabis - vor 52 Minuten

MÜNCHEN - Er saß gemütlich am Isarufer in München und rauchte einen Joint. Für die bayerische Polizei war die Sache klar - doch die Streife übersah ein kleines aber gewichtiges Detail.

Prinzipiell ist der Konsum von Cannabis in Bayern verboten. Doch es gibt Ausnahmen. © Daniel Karmann/Symbolbild (dpa)



Prinzipiell ist der Konsum von Cannabis in Bayern verboten. Doch es gibt Ausnahmen. Foto: Daniel Karmann/Symbolbild (dpa)



Es geht um 6,60 Euro, eine Bagatelle, aber eine mit Symbolkraft. Laut einem Bericht der Bild wurde ein Mann im Mai von Zivilfahndern der Münchner Polizei aufgegriffen, als er am Isarufer einen Joint rauchte. Der vermeintliche Kiffer sei von der Streife als "Junkie" bezeichnet worden, gibt er vor Gericht an. Doch Christoph N. durfte das - er hatte ein Rezept für medizinisches Cannabis vom Arzt. Dieses Papier erlaubt es ihm auch im restriktiven Bayern, Gras in der Öffentlichkeit zu konsumieren.

Jetzt, Monate nach dem Vorfall, bekam der Mann Recht. Laut einem Bericht der Vice habe sich die Münchner Polizei bei Christoph N. bereits entschuldigt. Die Kosten für den konfiszierten Joint, die mit 6,60 Euro taxiert werden, muss der bayerische Staat tragen.

tl