US-Hubschrauber machen nicht nur in Ansbach Probleme

Auch Anlieger von US-Militärstützpunkten in Japan sind belastet - vor 38 Minuten

KATTERBACH - Nicht nur in Westmittelfranken hat die Bevölkerung mit Problemen wegen der Präsenz der US-amerikanischen Luftwaffe zu kämpfen. Eine Delegation aus Japan stattete deshalb dem Ansbacher Ortsteil Katterbach einen Besuch ab, um sich über den dortigen Umgang mit der US-Armee zu informieren.

Der Fluglärm von Militärhubschraubern belastet die Menschen im Kreis Ansbach seit Jahren. © Foto: Nicolas Armer/dpa



Der Fluglärm von Militärhubschraubern belastet die Menschen im Kreis Ansbach seit Jahren. Foto: Foto: Nicolas Armer/dpa



Die japanischen Anwälte gehören einem Sonderausschuss an, der das japanisch-US-amerikanische Truppenstatut reformieren will. Die ausländischen Gäste beklagen nicht nur den Fluglärm und den Feinstaub durch Militärhubschrauber, der auch die Menschen im Landkreis Ansbach gehörig belastet, sondern auch Schäden und Verletzungen durch Abstürze und Bruchlandungen.

Vor allem aber unter der Kriminalität der US-Soldaten und deren Angehörigen leiden die Anlieger der Militärstützpunkte in Japan. Im Gespräch mit der Fränkischen Landeszeitung spricht der Rechtsanwalt Kichiro Takagi von Vergewaltigungen und auch Mord. Takagi zur Situation in Katterbach: "Ihr habt es hier ein bisschen besser, denn in Deutschland gibt es doch einige Beschränkungen." In Japan dagegen könne das US-amerikanische Militär machen, was es wolle. Ein Thema des Besuchs waren deshalb erfolgreiche Klagen in Deutschland gegen Tiefflüge.

clk