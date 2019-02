US-Kältewelle: Wohltäter mietet Obdachlosen Hotelzimmer

20 Todesfälle in den USA: 18 Jahre alter Student ist auf Campusgelände erfroren - vor 1 Stunde

WASHINGTON - Im Zusammenhang mit der extremen Kältewelle, die momentan die USA in Atem hält, sind laut Medienberichten schon 20 Personen gestorben. Doch trotz allem gibt es auch gute Nachrichten: Ein anonymer Wohltäter hat Dutzenden Obdachlosen Hotelzimmer spendiert - sie litten wohl am meisten unter der lebensbedrohlichen Kälte.

Es sieht aus wie eine Szene aus dem Katastrophenfilm "The day after tomorrow", doch das Foto zeigt Chicago, das sich durch extreme Kälte in eine Eislandschaft verwandelt hat. © afp/ Scott Olson



"Lebensbedrohliche" arktische Luftmassen haben Teile der USA in eine Eislandschaft verwandelt. In Chicago stiegen die Temperaturen zwar an, sie lagen am Freitag aber weiterhin unter dem Gefrierpunkt. Der Wetterdienst hatte in den vergangenen Tagen vor Erfrierungen auf ungeschützter Haut innerhalb von Minuten gewarnt. Alleine in Chicago wurden mehr als 60 Wärmestuben für Wohnungslose eingerichtet. Auch alle Polizeiwachen dienten als Möglichkeit für Menschen, sich aufzuwärmen. Laut Spiegel Online hat ein unbekannter Wohltäter 70 Obdachlosen, die in einem Zeltcamp nahe der Autobahn hausten, mehrere Dutzend Hotelzimmer angemietet. Zuvor hatten die Menschen dort versucht, sich mit Gaskochern warm zu halten, doch als eines der Geräte explodiert war, wurden sie von der Polizei beschlagnahmt.

Die New York Times berichtete, landesweit seien im Zusammenhang mit der arktischen Kälte mehr als 20 Todesfälle verzeichnet worden. Behörden machten demnach die extremen Temperaturen unter anderem für den Tod eines 18-jährigen Studenten in Iowa verantwortlich. Er war bewusstlos auf dem Campusgelände gefunden worden und später im Krankenhaus gestorben. Einige der Todesopfer seien erfroren, andere bei wetterbedingten Unfällen gestorben, hieß es. Viele Fälle würden noch untersucht, um die genaue Todesursache zu klären. Die Behörden gingen aber in davon aus, dass das Wetter eine Rolle gespielt habe.

Stromausfälle, keine Post, schulfrei

Die Kältewelle führte zum Teil zu skurrilen Begebenheiten. In vielen Orten wurden Lieferketten unterbrochen. Gastwirte wurden nicht mehr mit Bier beliefert, aus Angst, der Gerstensaft könnte einfrieren. In den Bergen der Rocky Mountains fielen am Donnerstag stellenweise noch einmal bis zu 50 Zentimeter Schnee. Die Kälte führte vereinzelt zu Stromausfällen. In vielen Bundesstaaten blieben Schulen und manche Universitäten geschlossen. Die Flughäfen kamen teils mit dem Enteisen der Maschinen nicht nach. Zahlreiche Flüge wurden gestrichen oder waren verspätet. In mehreren Bundesstaaten wurde keine Post zugestellt.

Auch in der US-Hauptstadt Washington im Nordosten des Landes lagen die Temperaturen am Freitag wieder deutlich unter dem Gefrierpunkt, am Vormittag fiel Schnee. In zahlreichen Schulen in der Region fiel der Unterricht aus oder begann verspätet. Verantwortlich für die "arktische Kälte" war der sogenannte Polarwirbel.

Diese Luftströmung ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an sich nicht ungewöhnlich. Der Wirbel entsteht regelmäßig am Pol, wenn im Winter keine Sonne durch die arktische Dauernacht dringt, die die Kaltluft wärmen könnte. Das dabei entstehende sogenannte Höhentief kann auf der Nordhalbkugel kräftige westliche Winde erzeugen. Während der Polarwirbel normalerweise stabil mit seinem Zentrum über der Arktis bleibt, hatte er sich in den vergangenen Tagen ungewöhnlich weit nach Süden ausgebreitet.

dpa/als