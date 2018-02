Vandalismus: 1860-Fans randalieren in Regionalexpress

Bahn von Nürnberg in Richtung München hat bis zu 20 Minuten Verspätung - vor 7 Stunden

NÜRNBERG - Zu der Regionalliga-Partie des 1. FC Nürnberg II und des TSV 1860 München waren am Samstag rund 12.000 Fans aus München angereist. Am Abend randalierten einige dieser in einem Regionalexpress nach München. Die Bahn musste deshalb kurzzeitig in Ingolstadt verweilen. Alle Infos gibt's in unserem Streckenticker!

