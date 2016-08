Vater schlägt zwei Männer und seinen 5-jährigen Sohn

37-Jähriger randaliert am Lichtenfelser Bahnhof mit mehr als 2 Promille - vor 1 Stunde

LICHTENFELS - Am Dienstagabend kam es gegen 22.30 Uhr am Lichtenfelser Bahnhof zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung: Ein 37-Jähriger legte sich stark alkoholisiert mit zwei Männern an und soll auch seinen fünfjährigen Sohn geschlagen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann soll am Bahnhof Lichtenfels einem 31-Jährigen gegen das Knie getreten und ihm einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben. Auch einen 17-Jährigen soll der Schläger attackiert und beleidigt haben. Die Gründe liegen der Polizei bislang nicht vor.

Das soll allerdings noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein: Der stark alkoholisierte Mann - die Polizei spricht von einem Wert von 2,24 Promille - soll auch seinem fünfjährigen Sohn Gewalt zugefügt haben. Anschließend sei der Täter in unbekannte Richtung weggegangen.

Auch gegenüber den herbeigerufenen Polizeibeamten zeigte sich der Mann auf Krawall gebürstet und musste verhaftet werden. Nach ersten Hinweisen soll ein Taxifahrer das Geschehen beobachtet haben.

Die Polizei Lichtenfels bittet daher um die Mithilfe von Zeugen. Wer etwas von der Auseinandersetzung mitbekommen hat, soll sich unter 09571-95200 melden.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

mw

Mail an die Redaktion