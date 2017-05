Vatertagsausflug eskaliert: Männer klauen "Wildschwein"

NEUSTADT BEI COBURG - Sie waren auf einem Naturlehrpfad unterwegs und hatten neben viel Alkohol im Blut auch jede Menge Blödsinn im Kopf: Elf junge Männer haben am Donnerstag eine folgenreiche Dummheit begangen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Elf junge Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren kamen im Rahmen ihres Vatertagsausfluges auf dem sogenannten Naturlehrpfad zwischen Plesten und Fürth am Berg vom rechten Weg ab. Eine Wildschweinfigur aus Plastik, an der die Gruppe vorbeikam, führte sie in Versuchung. "Vermutlich wegen ihres Alkoholpegels kamen sie auf die dumme Idee, das Plastiktier kurzerhand mitzunehmen", berichtet die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg in einer Pressemitteilung.

Dass sie dabei beobachtet wurden, hatten die Männer scheinbar nicht bemerkt. Nicht nur das: Der Zeuge oder die Zeugin rief die Polizei. "Im Beisein der herbeigerufenen Polizeistreife gaben sie (Anm. d. Red.: die Vatertagsausflügler) das Wildschwein an den Besitzer zurück und entschuldigten sich", heißt es weiter in der Mitteilung.

Zu spät: "Dennoch wird jetzt gegen die übermütigen jungen Männer (ob sie auch Väter waren ist nicht bekannt) wegen Diebstahl und Sachbeschädigung ermittelt", so die Polizei.

