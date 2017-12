Am Zentrum der jüdischen Gemeinde Würzburgs "Shalom Europe" wurde am Freitagabend ein verdächtiges Paket entdeckt. Die Polizei hat das Areal um das "Shalom Europa" weiträumig abgesperrt. Zur Beseitigung des Pakets, welches sich am Ende als leer und ungefährlich herausstellen sollte, wurden auch Sprengstoffexperten aus München herangezogen. © NEWS5 / DESK