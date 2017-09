Verfolgungsjagd in Amberg: Schusswaffe im Auto gefunden

Polizei entdeckte Pistole, Machete, Fesseln und Einbruchsutensilien im Pkw - vor 56 Minuten

AMBERG - Am Mittwochabend lieferte sich die Amberger Polizei eine Verfolgungsjagd mit einem Unbekannten, nachdem dieser völlig unvermittelt vor dem Streifenwagen geflohen war. Im Auto des Flüchtigen machte die Polizei einen interessanten Fund.

Diese Pistole befand sich im Fahrzeug des Flüchtigen. © Polizeiinspektion Amberg



Diese Pistole befand sich im Fahrzeug des Flüchtigen. Foto: Polizeiinspektion Amberg



Am Mittwochabend kurz vor Mitternacht war die Streife der Polizeiinspektion Amberg nach eigenen Angaben im Stadtteil Gailoh unterwegs. Auf einmal fuhr der Fahrer eines Pkw, der vorher in einer Seitenstraße stand, völlig unvermittelt los und flüchtete, als sich der Streifenwagen näherte. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd stoppte der Pkw-Fahrer, sprang aus dem Auto und flüchtete zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück. Trotz eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen war der Mann nicht mehr aufzufinden.

Lediglich sein Fahrzeug blieb zurück, welches die Polizei anschließend näher unter die Lupe nahm: Dort fanden die Beamten auch den Grund der Flucht, da sich eine funktionsfähige Schusswaffe, eine Machete, ein kleines Messer, sowie Handfesseln und diverse "Einbruchsutensilien" im Auto befanden.

Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug mutmaßlich von einem 35-jährigen Amberger gesteuert wurde. Über das Motiv, diese Gegenstände mitzuführen, kann laut der Polizei "nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nur spekuliert werden."

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.