Verhaftung nach Messerstecherei in Würzburg

Die SOKO "Rittergasse" hatte seit Juni in dem Fall ermittelt - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Im Fall der Messerstecherei von Würzburg erzielten die Ermittler der SOKO "Rittergasse" nun einen Durchbruch: Zwei Tatverdächtige befinden sich seit Dienstag in Untersuchungshaft.

Zu der Gewalttat kam es am 23. Juni: Bei einem Besuch im "Club Odeon-Lounge" in der Augustinerstraße in Würzburg gerieten zwei junge Männer mit zwei anderen Diskothekenbesuchern in Streit. Nachdem sie danach gegen 3.15 Uhr den Club verließen und ins Freie traten, gipfelte der vormals verbale Streit in eine gefährliche Auseinandersetzung: In der Büttnerstraße kam es schließlich zu den Messerangriffen.

Die damals noch unbekannten Täter entfernten sich zu Fuß und setzten ihre Flucht dann offenbar mit einem dunklen Audi fort. Die beiden Geschädigten kamen mit zum Teil schweren Schnitt- und Stichverletzungen in ein Würzburger Krankenhaus. Noch in der Tatnacht übernahm die Kriminalpolizei Würzburg die weiteren Ermittlungen. Da erste Fahndungsmaßnahmen nichts ergaben, wurde unter der Leitung der Kriminalpolizeiinspektion die SOKO "Rittergasse" gegründet.

30 Beamte ermittelten täglich

Rund 30 Beamte ermittelten seither tagtäglich mit Hochdruck, um weitere Hinweise zu den Tätern, zum Fluchtfahrzeug und zum exakten Tatablauf zu bekommen. Schließlich konnten das Fluchtfahrzeug und somit auch die mutmaßlichen Messerangreifer ermittelt werden. Die beiden Tatverdächtigen stammen aus dem Landkreis Bamberg. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 22 und 27 Jahren mit serbischer und serbischer-kosovarischer Staatsangehörigkeit.

Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg erließ gegen die Beschuldigten Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Nach wie vor bitten die Beamten der SOKO "Rittergasse" unter der Telefonnummer 0931/457-1732 um Hinweise von bislang noch nicht bekannten Zeugen und um die Zusendung von Fotos oder Videos, die in der Tatnacht in oder im Umfeld der Diskothek beziehungsweise im Bereich des Tatortes aufgenommen wurden. Das Bildmaterial kann unter dem nachfolgenden Link auf der Homepage des Polizeipräsidiums Unterfranken hochgeladen werden:

https://medienupload-portal04.polizei.bayern.de/

