Verkohlte Leiche am Badesee: Frau wurde getötet

Frau wurde Sonntagnacht als vermisst gemeldet - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Eine Frau will sich mit einer Kollegin treffen - kommt aber nicht zurück nach Hause. Ihre Leiche wird einen Tag später an einem See gefunden - völlig verkohlt. Nun bestätigen die Ermittler grausame Vermutungen.

Ein Gärtner hatte die Leiche am Montag am Feringasee bei Unterföhring gefunden. Nun ist sicher, dass die Frau gewaltsam getötet wurde. © dpa



Die an einem Badesee bei München verkohlt aufgefundene Frau ist umgebracht worden. "Sie ist gewaltsam zu Tode gekommen", sagte Kriminalhauptkommissar Herbert Linder am Mittwoch in München. Ein Gärtner hatte die verbrannte Leiche der 35-Jährigen am Montag am Feringasee in Unterföhring (Lkr. München) entdeckt.

"Als es gebrannt hat, war die Frau schon tot", erläuterte Linder. Der unbekannte Täter habe die Leiche an die an den See gebracht und sie dann angezündet - vermutlich, um Spuren zu verwischen. An der Fundstelle seien Spuren von Brandbeschleunigern gefunden worden. Vom Handy der Frau fehlt bislang jede Spur.

Bei der Toten handelt es sich um eine Münchnerin, die aus Sachsen stammt. Ihr Lebensgefährte hatte sie Sonntagnacht als vermisst gemeldet, nachdem sie von einem vermeintlichen Treffen mit einer Arbeitskollegin nicht zurückgekehrt war. Mit wem sich die Frau treffen wollte, habe ihr Freund aber nicht gewusst, hieß es. Das Paar wohnte unweit des Feringasees im Osten der Landeshauptstadt.

Die weiteren Todesumstände sind bisher unklar. Alle oberflächlichen Spuren seien durch den Brand vernichtet worden, sagte Linder. Das Auto der Frau wurde nicht am See, sondern in der Nähe ihres Arbeitsplatzes gefunden - ordnungsgemäß geparkt. Ob sie selbst dort hinfuhr, oder ob es der Täter war, sei einer der Punkte, die nun geklärt werden müssen. "Wir ermitteln auf Hochtouren", sagte Linder.

dpa