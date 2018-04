Verletzungen nach Unfall: Polizeihund Arif darf weiterleben

WÜRZBURG - Er ist hoch dekoriert, fasste erst kürzlich einen Räuber - dann verletzte sich der unterfränkische Polizeihund Arif bei einer Übung schwer. Die Behandlung? Zu teuer, befand das Präsidium zunächst. Doch die Geschichte hat ein Happy-End.

Der Polizei bringen sogenannte Diensthunde gewaltige Vorteile - etwa bei Aufspüren von Gegenständen wie Drogen oder Sprengstoff. (Symbolbild) © Eduard Weigert



Es war eine eigentlich harmlose Übung, so berichtet es die Main-Post. Doch dann stürzte Arif, ein Polizeihund, von einem Turm und fiel fast neun Meter tief. Dort blieb der Rüde regungslos liegen. Blut floss aus seiner Schnauze. Das Leben des Schäferhundes hing am seidenen Faden, schwere innere Verletzungen plagten ihn.

Weil das Polizeipräsidium in Unterfranken sich unsicher war, ob man dem Steuerzahler die teuren Operationen von Arif aufbürden könne, blieb die Kostenfrage zunächst ungeklärt. Nach dem Unfall könne der Hund nie wieder seinen Dienst antreten. Doch sein Hundeführer handelte - und startete eine Spendenaktion.

Die Welle der Solidarität war grenzenlos, und während sie rollte, entschied sich das Polizeipräsidium in Unterfranken, die Kosten Behandlung für die Behandlung des Hundes zu übernehmen, berichtet die Main-Post. "Es ist sicher, dass der Freistaat Arifs tierärztliche Behandlung zahlt", zitiert das Blatt eine Sprecherin Kathrin Thamm. Nach einer ersten Operation gehe es dem Rüden besser, doch weitere Eingriffe stehen an. "Mehrere Tausend Euro" werde die Behandlung verschlingen, so Thamm. Zusätzlich bekommt sein Hundeführer jetzt 75 Euro pro Monat, um die Pflege des Hundes zu organisieren. Er wird nach Einschätzung der Tierärzte aber schon bald wieder laufen können.

