Vermisst: 14-jährige Freda E. aus Unterfranken verschwunden

Von der Jugendlichen fehlt jede Spur - vor 1 Stunde

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG - Seit Mittwochabend wird die 14 Jahre alte Freda E. aus dem unterfränkischen Landkreis Miltenberg vermisst. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 14-jährige Freda E. aus dem Landkreis Miltenberg wird seit Mittwoch vermisst. Hinweise bitte an die Miltenberger Polizei.



Die 14-jährige Freda E. aus dem Landkreis Miltenberg wird seit Mittwoch vermisst. Hinweise bitte an die Miltenberger Polizei.



Eigentlich war das Mädchen am Mittwochabend um 18 Uhr mit ihrer Familie am Stadtweg in Bürgstadt verabredet, doch entgegen der Absprache erschien sie dort nicht. Ihre Angehörigen hatten zuletzt um 15 Uhr Kontakt zu der 14-Jährigen. Da sie auch auf dem Handy nicht zu erreichen war, meldete die Familie Freda E. bei der Miltenberger Polizei als vermisst. Die Beamten kontaktierten Freundinnen von Freda und überprüften mögliche Aufenthaltsorte, doch bisher ohne Spur.

Freda ist 160 Zentimeter groß, hat eine schlanke Figur und ist bekleidet mit schwarzen Leggings, einem grauen Pullover und einem schwarzen Parka mit Kapuzenfell. Personen, die glauben sie gesehen zu haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 09371 9450 bei der Polizei Miltenberg zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

amh