Vermisst: Demenzkranker Michael Wolf aus Riedenburg

Der 54-Jährige verschwand aus einem Seniorenheim - vor 54 Minuten

RIEDENBURG - Seit Freitagmorgen gegen 8 Uhr wird der demenzkranke Michael Wolf aus Riedenburg (Lkr. Kehlheim) vermisst. Möglicherweise versuchte er in den Großraum Ingolstadt zu gelangen.

Seit Freitagmorgen wird der 54-jährige aus Riedenburg vermisst. © Polizei Kelheim



Seit Freitagmorgen wird der 54-jährige aus Riedenburg vermisst. Foto: Polizei Kelheim



Der 54-jährige Michael Wolf verschwand am Freitagmorgen unbemerkt aus einem Seniorenheim in Riedenburg. Er ist schwer krank und leidet unter Demenz. Da er aus dem Raum Ingolstadt stammt, könnte er eventuell versucht haben per Anhalter oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin zu gelangen. Alle Suchmaßnahmen waren bislang erfolglos.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Michael Wolf ist zirka 173 Zentimeter groß und etwa 70 Kilogramm schwer. Er ist von hagerer Gestalt, hat ein faltiges Gesicht und grau-melierte, dichte, kurze Haar. Er hat einen Vollbart und spricht bayrischen Dialekt.

Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jogginghose, die an der Seite weiße Streifen hat, einem T-Shirt und einer schwarzen Weste. Möglicherweiße trägt er noch eine schwarze Winterjacke. Außerdem hat er einen Rucksack bei sich.

Hinweise zu dem Vermissten nimmt die Polizei Kehlheim entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.