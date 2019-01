Vermisste 14-Jährige aus Unterfranken wieder aufgetaucht

Polizei fahndete am Donnerstagvormittag nach der Jugendlichen - vor 1 Stunde

BÜRGSTADT - Seit Mittwochabend wurde eine 14-Jährige aus Neunkirchen vermisst. Die Polizei bat am Donnerstag die Bevölkerung um Mithilfe. Mittlerweile ist das Mädchen wieder aufgetaucht.

Eigentlich war das Mädchen am Mittwochabend um 18 Uhr mit ihrer Familie am Stadtweg in Bürgstadt (Lkr. Miltenberg) verabredet, doch entgegen der Absprache erschien sie dort nicht. Ihre Angehörigen hatten zuletzt um 15 Uhr Kontakt zu der 14-Jährigen. Da sie auch auf dem Handy nicht zu erreichen war, meldete die Familie das Mädchen bei der Miltenberger Polizei als vermisst. Die Beamten kontaktierten Freundinnen und überprüften mögliche Aufenthaltsorte.

Am Donnerstagnachmittag konnte die Polizei Entwarnung geben: Die 14-Jährige kontaktierte ihre Eltern und befindet sich mittlerweile wieder in deren Obhut.

Der Artikel wurde am 03.01.2019 um 14.38 Uhr aktualisiert.

amh/evo