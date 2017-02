Vermisste 15-Jährige aus Bad Säckingen wieder gefunden

Die Jugendliche war nach einer Faschingsfeier spurlos verschwunden - vor 34 Minuten

BAD SÄCKINGEN - Die badische Polizei suchte seit Sonntag nach einer 15-Jährigen aus Bad Säckingen. Das Mädchen besuchte nach einer Faschingsfeier mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten ein Lokal. Dort ging sie auf die Toilette und kehrte nicht mehr zurück. Am Dienstagmorgen wurde sie in Niedersachsen gefunden.

Seit Sonntagmorgen fehlte von der Jugendlichen jede Spur. Das 15 Jahre alte Mädchen hatte mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Städtle-Fasnacht in Laufenburg besucht.

Anschließend besuchte sie gemeinsam mit ihrer Familie das Lokal "Goldener Anker". Gegen 0.35 Uhr ging die 15-Jährige auf die Toilette - und kehrte von dort nicht mehr zurück.

Nun wurde die 15-Jährige in einer Stadt in Niedersachsen gefunden. Das Mädchen befindet sich derzeit in Obhut des dortigen Jugendamtes. Die Polizei und Behörden versuchen nun herauszufinden, wieso die 15-Jährige verschwand.



Dieser Artikel wurde am 28. Januar um 12 Uhr aktualisiert.

blu

