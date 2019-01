Vermisste 17-Jährige im Unterallgäu gefunden

Schülerin war nach Mittagspause nicht mehr zurückgekommen - vor 1 Stunde

KLEINWALLSTADT - Am Donnerstag kehrte eine 17-jährige Schülerin von ihrer Mittagspause nicht mehr zurück zu ihrer Praktikumsstelle in Kleinwallstadt (Landkreis Miltenberg). Seitdem galt das Mädchen als vermisst. Am Freitagnachmittag konnte die Polizei die 17-Jährige im Unterallgäu auffinden.

Am Donnerstagnachmittag verließ die 17-Jährige zur Mittagspause ihre Praktikumsstelle in der Kleinwallstadter Hauptstraße. Zurück kam sie allerdings nicht mehr. Gegen 15 Uhr wurde dann die Polizei über das Verschwinden der Schülerin informiert.

Sofort fahndeten die Einsatzkräfte nach der Vermissten und baten auch die Bevölkerung um Mithilfe. Am Freitag herrschte dann großes Aufatmen: Die 17-Jährige konnte bei einem Bekannten im Raum Babenhausen im Unterallgäu angetroffen werden und wurde dort von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm