Vermisste in Hohenroth wieder aufgefunden

Polizei bedankt sich für Hilfe aus der Bevölkerung - vor 50 Minuten

GEMÜNDEN AM MAIN - Seit Sonntagvormittag wurden eine 47-jährige Frau und ein 27-jähriger Mann in Hohenroth (Landkreis Main-Spessart) vermisst. Die beiden wurden am Abend von der Polizei aufgefunden und sind mittlerweile wieder in ihre Wohneinrichtung zurückgekehrt.

Die seit Sonntagvormittag vermisste 47-Jährige und ihr 27-jähriger Begleiter sind etwa um 18.45 Uhr wieder in die SOS Dorfgemeinschaft für Menschen mit geistiger Behinderung in Hohenroth zurückgekehrt.

Laut Polizei geht es den beiden den Umständen entsprechend gut. Die Beamten bedanken sich für die Mithilfe und jeden Hinweis aus der Bevölkerung.

Die beiden Personen wurden seit Sonntagvormittag um 11 Uhr vermisst. Nachdem der 27-Jährige wegen einer Vorerkrankung auf regelmäßige Flüssigkeitszufuhr angewiesen ist, leitete die Polizei zusammen mit der Feuerwehr umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Dabei kamen neben mehreren Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zwei Personensuchhunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Eine Streife der Lohrer Polizei entdeckte schließlich das Paar im Stadtgebiet von Rieneck und brachte es zurück nach Hohenroth.

