Vermisster 14-Jähriger aus Würzburg wieder gefunden

Hinweis durch Presse- und Social Media Veröffentlichung - vor 23 Minuten

WÜRZBURG - An einem Freitagabend im Juli verließ der 14-Jährige seine Wohngruppe im Würzburger Stadtteil Grombühl und galt seitdem als vermisst. Nach knapp zwei Monaten wurde er wohlauf bei Verwandten in Kitzingen gefunden.

Am 15. Juli, einem Freitag, wurde der Schüler das letzte Mal gesehen: Am Abend verließ er seine Wohngruppe in der Lindleinstraße im Würzburger Stadtteil Grombühl. Als der 14-Jährige bis 22 Uhr nicht mehr zurück kam, riefen seine Betreuer die Polizei. Bisher brachten Suchmaßnahmen keinen Erfolg und auch bei bekannten Kontaktadressen konnten die Beamten den Jungen nicht antreffen. Laut Polizei gab es aber Hinweise darauf, dass sich der Jugendliche im Raum Schweinfurt aufhalten könnte.

Die Beamten fanden den 14-Jährigen am Mittwochvormittag wohlbehalten bei Verwandten. Der entscheidene Hinweis erreichte die Polizisten dank Presse- und Social Media Veröffentlichung.

Dieser Artikel wurde am 07.09.16 um 12.23 Uhr aktualisiert.

