Vermisster 41-Jähriger aus Hösbach wieder aufgetaucht

Mann wurde zuletzt am Mittwochnachmittag in Aschaffenburg gesehen - vor 1 Stunde

ASCHAFFENBURG/HÖSBACH - Am Mittwochnachmittag teilte die Polizei mit, dass ein 41-jähriger aus Hösbach vermisst wird. Nun konnte die Polizei Entwarnung geben, eine Streife hatte den Mann an einer Bushaltestelle aufgefunden.

Zuletzt hielt sich der Vermisste am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr im Bereich des BayWa Baumarktes in der Schönbornstraße in Aschaffenburg auf. Am frühen Abend teilte die Polizei schließlich mit, dass der 41-Jährige im Stadtteil Leider aufgefunden werden konnte. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut.

