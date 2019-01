Vermisster 68-Jähriger ist ins Ausland gereist

Polizei widerruft Fahndung nach Senior aus Unterfranken - vor 1 Stunde

GROSSOSTHEIM - Im Landkreis Aschaffenburg wurde am Donnerstag ein 68-Jähriger als vermisst gemeldet. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Senior in einer hilflosen Lage befindet. Nun steht aber fest: Der Mann ist nicht in Gefahr.

Gegen elf Uhr verließ der Senior am Donnerstagvormittag seine Wohnung im Barbaraweg in Großostheim und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Nachdem er auch am späten Nachmittag noch nicht zurückgekehrt war, meldeten die Angehörigen den 68-Jährigen bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg als vermisst. Sämtliche Suchmaßnahmen verliefen erfolglos - bis zum Abend.

Dann teilte die Polizei mit, dass sich der Mann im benachbarten Ausland aufhalte - "freiwillig und ohne Gefahr für seine Gesundheit".

mt