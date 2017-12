Vermisster aus Aschaffenburg tot aufgefunden

85-jähriger Senior war seit dem Dienstag nicht mehr aufzufinden - vor 1 Stunde

ASCHAFFENBURG - Die Suche nach einem vermissten 85-Jährigen aus Aschaffenburg hat ein tragisches Ende genommen: Der Senior wurde leblos im Strietwald aufgefunden.

Am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr verließ der pensionierte 85-Jährige wie üblich seine Wohnung in der Lohmühlstraße und machte sich zu einem Spaziergang auf. Weil er aber bis zum Nachmittag nicht mehr zurückkehrte, informierten seine Angehörigen die Polizei, welche sofort eine umfangreiche Suche starteten. Neben einer Staffel an Rettungshunden der Bergwacht ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Nach der Vermisstensuche wurde im Strietwald eine tote Person aufgefunden, bei der sich um den gesuchten Aschaffenburger handelt. Die Polizei schließt nach bisherigen Erkenntnissen ein Fremdverschulden aus.

Der Artikel wurde am 14. Dezember um 18.15 Uhr aktualisiert.