Vermisster aus Bad Bocklet gefunden

BAD BOCKLET - Am Mittwochnachmittag war ein Mann im Landkreis Bad Kissingen vermisst gemeldet worden. Dieser tauchte im Laufe des Donnerstags wieder auf. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Der Mann war am Mittwoch um etwa 15.40 Uhr in Bad Bocklet zuletzt gesehen worden. Laut der Polizeiinspektion Bad Kissingen gab es keine Anhaltspunkte, wo sich der Vermisste aufhalten könnte. Bei den Fahndungsmaßnahmen waren die umliegenden Feuerwehren, Polizeiinspektionen, die Hundestaffel und der Polizeihubschrauber im Einsatz. Am Donnerstagmittag traf eine Gruppe Spaziergänger in einem Waldgebiet nahe Bad Bocklet auf den Mann.

