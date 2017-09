Vermisster Michael Wolf aus Riedenburg wiedergefunden

Die Suche nach dem 54-jähriger Demenzkranken ist beendet - vor 44 Minuten

RIEDENBURG - Am Freitagmorgen gegen 8 Uhr war der demenzkranke Michael Wolf aus Riedenburg (Lkr. Kelheim) als vermisst gemeldet worden. Doch die Polizei fand den 54-Jährigen nun in Ingolstadt wieder.

Der 54-jährige Michael Wolf verschwand am Freitagmorgen unbemerkt aus einem Seniorenheim in Riedenburg. Er ist schwer krank und leidet unter Demenz. Die Polizei hatte vermut, dass er eventuell versucht haben könnte per Anhalter oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Ingolstadt zu gelangen, da er aus der dortigen Umgebung stammt. Doch erste Suchmaßnahmen blieben erfolglos.

Polizei © Symbolbild Polizei



Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde der Vermisste von der Polizei tatsächlich in Ingolstadt aufgefunden und konnte wohlbehalten wieder nach Riedenburg gebracht werden.

Dieser Artikel wurde am Samstag, den 9. September 2017, um 10.07 Uhr aktualisiert.

