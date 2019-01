Vermisster Rentner aus Aschaffenburg wurde gefunden

Polizei bat Bevölkerung um Mithilfe - Mit Unterkühlung ins Krankenhaus - vor 18 Minuten

ASCHAFFENBURG - Seit Freitagmittag wurde ein 78-jähriger Rentner aus Aschaffenburg vermisst. Der Mann war zu einer Verabredung nicht erschienen. Am frühen Samstagabend konnte die Polizei Entwarnung geben.

Der 78-Jährige wurde am Donnerstagmittag zum letzten Mal vor dem Aschaffenburger Pfarrhaus in der Vogelsbergerstraße gesehen. Als der Mann am Freitagmittag nicht zu einem verabredeten gemeinsamen Mittagessen auftauchte, begann man bereits nach ihm zu suchen. Schließlich wurde die Polizei hinzugezogen.

Der Mann befand sich in schlechter körperlicher Verfassung, deshalb baten die Beamten die Bevölkerung um Mithilfe.

Erst am frühen Samstagabend konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben. Der Mann wurde leicht unterkühlt in Aschaffenburg angetroffen und kam zur Behandlung in eine Klinik.

Dieser Artikel wurde am 26. Januar um 17.56 Uhr aktualisiert.

